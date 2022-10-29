Mash: Минкульт готовит закон о лишении званий знаменитостей, выступивших против СВО

Чиновники из Министерства культуры разрабатывают инициативу, которая позволит законодательно лишать всех званий музыкантов и артистов, покинувших Россию после начала военной спецоперации на Украине, сообщает медиапроект Mash со ссылкой на свои источники. Распространяться действие законопроекта будет и на тех, кто посмел остаться внутри страны и нелестно отзываться об актуальной внешней политике РФ.

Ранее с точечными инициативами о лишении того или иного артиста звания выступали отдельные депутаты, в частности, петербуржец Виталий Милонов. Звучала в Госдуме также идея о наделении статусом иноагента всякого артиста, критикующего нынешнюю официальную российскую политику.

UPD 15:15 Минкульт опроверг "Газете.Ru" сведения о готовящемся законопроекте