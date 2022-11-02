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Новости 15:57

В Петербурге согласовали адресную программу благоустройства для полутора тысяч объектов

фото ЗакС политика В Петербурге согласовали адресную программу благоустройства для полутора тысяч объектов

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга согласовала адресную программу работ по благоустройству, рассчитанную до 2025 года. Как сообщается на сайте ведомства, в список вошло 1482 объекта. Примерно треть из запланированных мероприятий представляют собой замену инженерных сетей: в частности, ее проведут на северо-западе Кронштадта и в правобережной части Невского района (между улицами Тельмана и Крыленко). Чемпион по числу поданных и принятых заявок на благоустройство - Красногвардейский район, откуда поступило 56 запросов.

"По 370 объектам заказчикам было отказано во включении в перспективную адресную программу, в том числе из-за проводимых или недавно завершенных проектов на сопряжённых территориях", - отмечается в сообщении.

Помимо замены и монтажа новых коммуникаций, ГАТИ, в частности согласовали работы, касающиеся сохранения памятников. Речь, например, идет о ремонте дома Чубакова на 11-й линии Васильевского острова и реставрации Гаванского рабочего городка в том же районе.


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