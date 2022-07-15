КГИОП разрешил противоаварийные работы в доме Чубакова

Комитет по охране памятников (КГИОП) выдал 15 июля разрешение на проведение противоаварийных мероприятий в доходном доме Чубакова на 11-й линии Васильевского острова, 58. Работы должны развернуться на первой и четвертой лестничных клетках, а также в примыкающих к ним квартирах, сообщили в комитете.

Причиной работ стали трещины в стенах, выявленные в конце 2020 года. В марте 2021 года КГИОП направил застройщику соседнего участка ООО "Специализированный застройщик "Дом на 11-ой" предписание о приостановке работ. Спустя несколько месяцев, в июле, тому же адресату отправили предостережение о недопустимости нарушения требований и предписания.

С 2021 года КГИОП проводит встречи с жильцами дома, а также заинтересованными организациями. В апреле текущего года комитет выдал разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ для разработки проекта сохранения лестничных клеток здания. В начале июля предполагаемые работы обсуждались с жильцами дома, а в середине месяца последовала выдача разрешения на ремонтные работы.

Дом Чубакова — объект культурного наследия регионального значения. В 2019 году здание было включено в программу реставрации 255 многоквартирных домов-памятников с особо сложными фасадами. Работы начнутся по завершении ремонта аварийных участков постройки.

Фото: gov.spb.ru