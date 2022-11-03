Суд в Петербурге признал незаконным недопуск адвоката к задержанным на акции в поддержку Навального в 2021 году

Красногвардейский суд Петербурга признал незаконным недопуск адвоката Сергея Подольского к задержанным на акции в поддержку Алексея Навального в апреле 2021 года, рассказало 3 ноября "ОВД-Инфо"*. Информацию правозащитникам об этом предоставил сам юрист.

Как сообщается, 21 и 22 апреля сотрудники полиции не пустили Подольского к задержанным, находившимся в ОП № 26 по Красногвардейскому району. Адвокат оспорил в суде недопуск в помещение, уплатив при этом пошлину в размере 300 рублей. Суд постановил взыскать эту сумму с силовиков и перечислить адвокату.

Акции протеста в связи с голодовкой Навального прошли 21 апреля 2021 года во многих городах России, включая Петербург. Согласно данным "ОВД-Инфо"*, всего в тот день было задержано более 2 200 человек, из них в Северной столице насчитали не менее 891 задержанного.

Ранее стало известно о том, что администрация ИК-6 Владимирской области уже в седьмой раз отправила Навального в штрафной изолятор.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов