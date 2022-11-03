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Новости 18:53

На "Невской мануфактуре" стартовали противоаварийные работы

фото ЗакС политика На "Невской мануфактуре" стартовали противоаварийные работы

В здании "Невской мануфактуры", сгоревшей в результате пожара весной 2021 года, начались противоаварийные работы, сообщила 3 ноября пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"Для усиления аварийных кирпичных стен главного производственного корпуса по проекту устанавливается силовая конструкция с контрфорсами из металлических ферм. Они крепятся через оконные проемы, чтобы избежать повреждения кирпичной кладки", — сообщили в комитете. Как отмечается, высота контрфорсов в среднем составляет 25 метров.

Сами противоаварийные работы пройдут в два этапа, первый из которых должен завершиться весной следующего года, указал глава КГИОП Сергей Макаров. "Стены будут зафиксированы, им уже не будет угрожать обрушение. После этого можно будет приступить к разбору завалов внутри здания и  продолжать проектирование восстановления памятника", — рассказал он.

Второй этап проведения противоаварийных работ развернется на участках с ограниченным доступом к стенам здания.

В начале сентября появилась информация о согласовании Градостроительной комиссией проекта строительства жилого квартала на территории "Невской мануфактуры" при условии реставрации сгоревшего здания. Напомним, пожар там произошел в апреле 2021 года, при его тушении погиб пожарный и еще несколько пострадали.

Фото: kgiop.gov.spb.ru


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