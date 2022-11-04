В "Ростехе" прокомментировали обыски у Караулова, обвинив того в занятии "псевдожурналистикой"

Официальный представитель госкорпорации "Ростех" прокомментировал "Ведомостям" обыск в доме журналиста Андрея Караулова и изложил претензии к последнему со стороны компании. По его словам, ряд публикаций телеведущего нанесли урон репутации гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова и потому потребовали правовой оценки со стороны следственных органов.

"Информационная кампания, развернутая на ресурсах Караулова, имела, на наш взгляд, признаки клеветы", — заявил "Ведомостям" представитель "Ростеха".

По версии собеседника издания, Караулов занимался по сути "псевдожурналистикой", публикуя в своем Telegram-канале без предварительной проверки "слухи и домыслы, оторванные от реальности". При этом представитель "Ростеха" отдельно отметил, что количество таких публикаций "в последнее время кратно увеличилось".

Накануне утром Караулов сообщил об обыске в своем доме в рамках уголовного дела о клевете (статья 128.1 УК РФ). По его словам, следственные действия велись по заявлению Чемезова, к ним привлекли "свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом", а заодно двух овчарок с кинологами. По утверждению Караулова, сам он проходит по делу свидетелем. Сейчас он находится на лечении за пределами России, при этом журналист выразил намерение вернуться в страну, как только позволят врачи.

Фото: скриншот видеозаписи в Rutube-канале "Говорит Караулов"