Журналист Караулов заявил о намерении вернуться в Россию после обыска в его доме

Телеведущий Андрей Караулов сейчас находится на лечении за рубежом, но рассчитывает вернуться в Россию и разобраться в ситуации с обыском в своем доме, передает 3 ноября ТАСС со ссылкой на слова журналиста. Сроки возвращения зависят от решения лечащих врачей, заявил он информагентству.

"Когда врачи определят, что они будут делать со мной или не будут, вернусь в Россию и буду расставлять все точки над "и". Я не боюсь, никаких преступлений я не совершал", — заявил в беседе с ТАСС Караулов.

По словам ведущего, об обыске он узнал после звонка из дома. "Я сам сейчас нахожусь в больнице. Пришли в полдесятого утра с собаками, с автоматчиками, попытались болгаркой вырезать забор зачем-то", — пожаловался он.

Ранее Караулов опубликовал пост в своем Telegram-канале со словами об обыске в своем доме. По его утверждению, причиной следственных мероприятий послужило уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ), возбужденное по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

"Люди, вооруженные автоматами, попытались "болгаркой" вырезать ворота. "Пьеса" называется: "Ксения Собчак, акт второй". Не получилось с Собчак — заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье "Клевета" — не понимаю", — написал ведущий.

На прошлой неделе силовики устроили обыск в доме журналистки Ксении Собчак по делу о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) у Чемезова 11 миллионов рублей за нераспространение некой информации в Telegram-канале "Тушите свет". Подозреваемыми по делу проходят коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), обоих суд отправил под арест. Сама Собчак покинула Россию, в числе подозреваемых по делу она не значится.

Фото: скриншот видеозаписи в Rutube-канале "Говорит Караулов"