Ведерников отчитался о переводе выплат подавляющему большинству мобилизованных

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о том, что призванные в рамках частичной мобилизации жители его региона и их близкие в основной своей массе получили положенные им единовременные выплаты.

"Главную помощь мы уже оказываем и будем оказывать семьям мобилизованных. Уже 86% мобилизованных получили выплаты по 50 тыс. рублей, это единовременная выплата", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Глава области добавил, что готов решать проблемы мобилизованных в индивидуальном порядке, но сослался при этом на небольшой региональный бюджет.

"Популистских каких-то решений принимать не будем", - заверил чиновник.

Ранее Ведерникову пришлось собирать специальное совещание, чтобы ускорить процесс начисления выплат участвующим в военной спецоперации на Украине.

Отметим, что субботним утром стало известно о подписании президентом Владимиром Путиным указа о единовременной выплате всем призванным в рамках частичной мобилизации. Она составляет 195 тысяч рублей.