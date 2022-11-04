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Новости 15:38

Бывший вице-губернатор Петербурга Елин сосредоточился на ремонте турбин

фото ЗакС политика Бывший вице-губернатор Петербурга Елин сосредоточился на ремонте турбин

Вице-губернатор Петербурга в 2019-2021 годах Евгений Елин, отвечавший за экономику и имущественные вопросы, стал совладельцем компании "ПромСистемы", которая базируется в Москве. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Компания специализируется на ремонте и обслуживании иностранных газовых турбин (в том числе Siemens) и замечена в сделках с "Газпромом". По сведениям газеты, Елин приобрел 17% ее акций.

Отметим, что на текущей неделе стала известна подробность о другом вице-губернаторе Петербурга: у Владимира Лавленцева: у него арестовали банковские счета.


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