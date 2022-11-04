Путин подписал закон о мобилизации осужденных за тяжкие преступления

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать на воинскую службу граждан, которые были осуждены за тяжкие преступления и с которых не сняли судимость.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Государственная дума приняла законопроект на прошлой неделе.
Закон исключает возможность мобилизовать россиян, осужденных по педофильским, экстремистским, террористическим статьям и статьям, связанным с государственной изменой.
Отметим, что о завершении всех мобилизационных мероприятий в России Путин объявил в последний день октября. Указ об этом в Кремле считают излишним.