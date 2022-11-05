Миронов хочет вернуть ограничения по срокам для губернаторов

Лидер думской фракции справедливороссов Сергей Миронов выступил за введение ограничений по срокам для глав регионов, которые стало возможным законодательно отменить в нынешнем году на уровне объектов РФ. Депутат убежден, что новая норма ведет к неизбежной монополизации политической власти, и его претензии касаются не только числа сроков нахождения у власти.

"Закон разрушает систему региональных выборов и умаляет роль самих Заксобраний. Он позволяет отменять выборы по партийным спискам, отстранять неугодных депутатов, он позволяет депутатам при желании не видеть своих избирателей, ограничивая встречи с гражданами", - приводит позицию Миронова его пресс-служба.

Отметим, что петербургские депутаты летом дали право губернатору Александру Беглову избираться более чем на два срока подряд. Иначе поступили депутаты ЗакСа Ленобласти.