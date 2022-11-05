ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:14

Миронов хочет вернуть ограничения по срокам для губернаторов

фото ЗакС политика Миронов хочет вернуть ограничения по срокам для губернаторов

Лидер думской фракции справедливороссов Сергей Миронов выступил за введение ограничений по срокам для глав регионов, которые стало возможным законодательно отменить в нынешнем году на уровне объектов РФ. Депутат убежден, что новая норма ведет к неизбежной монополизации политической власти, и его претензии касаются не только числа сроков нахождения у власти.

"Закон разрушает систему региональных выборов и умаляет роль самих Заксобраний. Он позволяет отменять выборы по партийным спискам, отстранять неугодных депутатов, он позволяет депутатам при желании не видеть своих избирателей, ограничивая встречи с гражданами", - приводит позицию Миронова его пресс-служба.

Отметим, что петербургские депутаты летом дали право губернатору Александру Беглову избираться более чем на два срока подряд. Иначе поступили депутаты ЗакСа Ленобласти.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама