Хуснуллин заявил о необходимости полностью заменить два пролёта Крымского моста

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин отчитался о ходе работ по ремонту повреждённого взрывом Крымского моста. Данные он озвучил в телевизионной программе "Москва. Кремль. Путин". Так, по словам вице-премьера, автомобильную часть переправы должны полностью восстановить к марту следующего года.

Кроме того, Хуснуллин отметил, что рабочим предстоит полностью заменить два пролёта железнодорожного полотна – там, где был пожар. Состояние остальных пролётов нареканий у специалистов не вызвало.

"Мы с запасом взяли ещё дополнительно четыре – там, где взрывной волной были определённые повреждения, но мы их усилили. Вообще я хочу сказать, что у нас 150 тысяч автомашин прошло уже через Крымский мост, это большое количество, и 37 тысяч машин у нас прошло уже по новому альтернативному маршруту, по новой дороге", – рассказал о ситуации на переправе Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста запустят не ранее декабря.

Взрыв на Крымском мосту, который сочли терактом и который унёс жизни четырёх граждан, прогремел утром 8 октября. По версии следствия, теракт организовали украинские спецслужбы, а замаскированная взрывчатка перед тем, как сдетонировать, пересекла границы нескольких стран.