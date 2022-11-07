Петербуржцев начнут пускать на заседания ЗакСа по предварительной записи

Законодательное собрание Петербурга объявило горожанам, что теперь они смогут лично посещать пленарные заседания. Для этого надо будет предварительно записаться на сайте городского парламента в разделе "Обратная связь", уточнили в ЗакСе.

Петербуржец должен скачать в pdf заявления на посещения заседания и на обработку персональных данных, распечатать их, заполнить, отсканировать и направить в аппарат парламента.

"О дате и времени посещения заседания вы будете проинформированы", - говорится на сайте ЗакСа.

Председатель Заксобрания Александр Бельский заявил, что очное участие граждан в заседаниях — еще один шаг к открытости.

"Когда депутаты в реальном времени видят, для кого они трудятся — ответственность выше, а результат лучше", - сказал Бельский.

В действующем созыве ЗакСа городской парламент улучшил качество видеотрансляций своих заседаний, стал голосовать поименно и публиковать стенограммы заседаний на сайте. Журналистам вновь разрешили присутствовать в зале заседаний. Однако иногда допуск в Большой зал для сотрудников СМИ оказывается закрыт. В частности, 26 октября прессу не пустили на заседание, на котором губернатор Александр Беглов представлял проект бюджета на 2023 год. В пресс-службе ЗакСа сослались на отсутствие свободного места. После ухода Беглова Большой зал открыли для журналистов.

Сергей Еремеев