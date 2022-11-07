Дом Фогт и Попова пополнил реестр региональных памятников

Доходный дом Ольги Фогт и Бориса Попова на 12-й линии Васильевского острова получил статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщил 7 ноября комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Распоряжение о включении здания в соответствующий реестр отдал глава комитета Сергей Макаров.

Здание было построено в 1913 году по проекту архитектора Николая Алексеева для Ольги фон Фогт и Бориса Попова. Асимметричный фасад доходного дома решен в стилистике северного модерна, стена покрыта гладкой штукатуркой, в то время как цоколь облицован плитами грубо обработанного диорита. В южной части фасада наблюдаются вставки глазурованной плитки наряду со вставками декоративной штукатурки "под шубу".

"Здание обладает высокой степенью сохранности конструктивной системы, фасадов. Сохранились интерьеры парадной и чёрных лестниц здания: ступени лещадной плиты, лестничные металлические ограждения с профилированными перилами, оконные и дверные заполнения, отделка тамбура парадного входа", — отметили в комитете.

Сегодня же КГИОП сообщил о включении еще одного здания в перечень региональных памятников. Речь идет о доме Александра Гешвенда на 9-й линии Васильевского острова.

Фото: kgiop.gov.spb.ru