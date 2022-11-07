Путин рассказал, какое количество мобилизованных участвует в боевых подразделениях

Президент РФ Владимир Путин обозначил количество мобилизованных, которые задействованы в работе боевых подразделений в зоне военной спецоперации на Украине. По словам главы государства, там находятся порядка 50 тысяч человек. Цифра была озвучена в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

"У нас сейчас тысяч 50 (человек) находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне (проведения СВО). Остальные все — на полигонах", - поделился Путин.

Кроме того, во время дискуссии с Руденей Путин призвал чиновников всех уровней проявлять больше внимания к призывникам. Президент также изъявил желание лично встретиться с россиянами для обсуждения ситуации с поддержкой мобилизованных.

Частичную мобилизацию объявили 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву подлежали 300 тысяч человек.