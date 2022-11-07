Другороссы возложили цветы к памятнику Ленину у Финляндского вокзала

Сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" провели свою акцию в честь годовщины Октябрьской революции. 7 ноября другороссы собрались возле памятника Ленину у Финляндского вокзала, чтобы возложить цветы.

На мероприятии присутствовал координатор петербургских другороссов Андрей Дмитриев и лидер "РОТ-Фронта" Виктор Тюлькин. "Лимоновцы" и единомышленники по очереди выступали с речами, делая перерывы на стихи. Всего собралось около 50 человек.

- Народу не так много, но у нас значительная часть сейчас в Донецке. Сегодня в Донецке тоже возлагали цветы к памятнику Ленину, - рассказал ЗАКС.Ру Дмитриев.

Во время мероприятия "лимоновцев" окружили силовики в форме, которые внимательно наблюдали за происходящим на площади. Задерживать полицейские никого не стали.

После похожего мероприятия в 2021 году активистов "Другой России Э. В. Лимонова" задержали, вменив им "распитие алкоголя". Позже им удалось оспорить административные протоколы.

Ранее свою акцию в честь 105-й годовщины Октябрьской революции провели представители КПРФ.

Константин Леньков