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Новости 19:30

Другороссы возложили цветы к памятнику Ленину у Финляндского вокзала

фото ЗакС политика Другороссы возложили цветы к памятнику Ленину у Финляндского вокзала

Сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" провели свою акцию в честь годовщины Октябрьской революции. 7 ноября другороссы собрались возле памятника Ленину у Финляндского вокзала, чтобы возложить цветы. 

На мероприятии присутствовал координатор петербургских другороссов Андрей Дмитриев и лидер "РОТ-Фронта" Виктор Тюлькин. "Лимоновцы" и единомышленники по очереди выступали с речами, делая перерывы на стихи. Всего собралось около 50 человек. 

- Народу не так много, но у нас значительная часть сейчас в Донецке. Сегодня в Донецке тоже возлагали цветы к памятнику Ленину, - рассказал ЗАКС.Ру Дмитриев. 

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Во время мероприятия "лимоновцев" окружили силовики в форме, которые внимательно наблюдали за происходящим на площади. Задерживать полицейские никого не стали. 

После похожего мероприятия в 2021 году активистов "Другой России Э. В. Лимонова" задержали, вменив им "распитие алкоголя". Позже им удалось оспорить административные протоколы. 

Ранее свою акцию в честь 105-й годовщины Октябрьской революции провели представители КПРФ

Константин Леньков


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