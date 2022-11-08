РПЦ попросила у Смольного в собственность амбар Александро-Невской лавры

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к главе комитета имущественных отношений Леониду Кулакову с просьбой передать в собственность РПЦ хлебный амбар Александро-Невской лавры, следует из опубликованной на сайте КИО информации.

В своем обращении Варсонофий апеллирует к закону о передаче собственности религиозным организациям. Речь идет о здании, расположенном по адресу: набережная Обводного канала, дом № 3, литера А. Оно входит в список объектов культурного наследия регионального значения "Хлебные амбары Александро-Невской лавры (5 корпусов)".

"Здание одновременно с другими зданиями хлебных амбаров было построено в середине XIX века на земельном участке Александро-Невской лавры, на средства Александро-Невской лавры и привлеченные ею частные средства", — говорится в обращении Варсонофия к руководству комитета имущественных отношений.

Сейчас здание находится в безвозмездном пользовании РПЦ в соответствии с договором от 1993 года.

Фото: mitropolia.spb.ru