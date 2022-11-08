Госдума отклонила во втором чтении законопроект о едином рекламном операторе

Законопроект о едином рекламном операторе не преодолел второго чтения в Государственной думе, сообщила 8 ноября пресс-служба нижней палаты парламента. В ходе пленарного заседания во вторник инициатива была отклонена единогласно.

"Данный вопрос мы достаточно подробно обсуждали на Совете Государственной думы. По мнению всех фракций, законопроект должен быть отклонен", - произнес на заседании спикер Вячеслав Володин.

Законопроект о создании единого рекламного оператора в России был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом Артемом Кирьяновым ("Единая Россия"). В середине июля инициатива была поддержана большинством депутатов в первом чтении.

Проект предполагал необходимость создания в России компании, которая занималась бы установкой и обслуживанием цифровых рекламных конструкций и обеспечивала работу ресурса для размещения на них информации. В своей работе оператор должен был бы следить за достоверностью размещаемой информации и создавать единые условия для контроля за рекламой.

Необходимость принятия законопроекта его автор объяснял заботой о государстве в период спецоперации. По его утверждению, в отсутствие единого оператора недруги страны могли бы "завладеть эфирным временем и через него нанести вред населению страны". В августе петербургская "Единая Россия" проводила круглый стол для обсуждения проекта, причем сами же единороссы и раскритиковали инициативу однопартийца. Об этом читайте в материале ЗАКС.Ру.