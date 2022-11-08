Госстройнадзор со следующего года изменит процедуру обжалования своих решений

Начиная с 1 января 2023 года в Петербурге изменится механика опротестования решений Госстройнадзора, уведомила служба 8 ноября. Речь идет о внедрении процедуры досудебного обжалования, причем обращаться заявители смогут через портал "Госуслуг".

"Решения Госстройнадзора Санкт‑Петербурга с 1 января 2023 года могут быть оспорены в суде только после направления жалобы в надзорное ведомство", — сообщается на сайте службы.

О подаче заявок через "Госуслуги" чиновники говорят, что это "максимально просто и не займёт много времени". В целом же "такая форма взаимодействия контрольно-надзорных органов с заявителями позволит сократить судебные издержки обеих сторон, а также усовершенствуют правоприменительной практику", полагают в Госстройнадзоре.

В свою очередь глава службы Владимир Болдырев заявил, что "расширение практики досудебного обжалования решений будет способствовать повышению эффективности государственного управления". Говоря о новой процедуре, он сослался на пример федеральных контрольно-надзорных органов, в случае с которыми она "доказала на практике свою эффективность".

Сегодня же стало известно о том, что Куйбышевский суд Петербурга 23 ноября приступит к рассмотрению иска об оспаривании выдачи Госстройнадзором разрешения на строительство на территории Охтинского мыса.

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