Суд в Петербурге рассмотрит дело об отмене решения Смольного касательно застройки Охтинского мыса

Куйбышевский суд Петербурга 23 ноября приступит к рассмотрению дела об отмене разрешения на застройку Охтинского мыса, сообщил 8 ноября РБК. Четверо истцов намерены оспорить решение Госстройнадзора, разрешившего возведение общественно-делового центра "Газпромнефти".

Истцами по делу выступают Анастасия Андреева, Алла Замкова, Анастасия Плюто и Владимир Чернышев, к участию в нем в качестве заинтересованных лиц привлечены ООО "Газпром Лахта" и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГТОП).

Разрешение на строительство Госстройнадзор выдал в середине сентября, оно действительно вплоть до 15 сентября 2026 года. Представители "Газпромнефти" заявили РБК, что в настоящее время никакие работы на участке не ведутся. "Проект общественно-делового пространства с историческим парком реализуется в строгом соответствии со всеми нормами законодательства, действующими ограничениями и судебными решениями, вступившими в силу", — сообщил изданию представитель холдинга и сослался на судебные решения о статусе и границах памятника на Охтинском мысе.

В конце октября стало известно о том, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился устроить проверку в связи с обращением общественников, недовольных планами застройки территории на Охтинском мысе.