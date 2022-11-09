ЗакС окончательно одобрил возможность утверждения Генплана без публичных слушаний

Законодательное собрание Петербурга 9 ноября в целом одобрило законопроект об изменении собственного регламента в части одобрения Генерального плана города, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Проект закона прописывает возможность парламента согласовать изменения в Генплан после общественного обсуждения, а не публичных слушаний.

Общественные обсуждения могут проходить без очного участия петербуржцев. Их можно проводить онлайн. Формат публичных слушаний такого не позволяет.

Проводить общественные обсуждения при одобрении Генплана и других вопросов решили из-за пандемии коронавируса. Позже действие этой нормы продлили.

Напомним, проект Генплана петербуржцам представили в начале августа. Общественные обсуждения по документу уже прошли. Его планируют представить в ЗакСе весной 2023 года.

София Саттарова