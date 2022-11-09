Суд отменил штраф петербуржцу, наказанному из-за неявки по повестке

Петроградский районный суд отменил штраф в 1,5 тысячи рублей, который военный комиссариат назначил петербуржцу Павлу Логвинову после неявки по повестке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Сам Логвинов утверждал, что посещал военкомат. Дело закрыли из-за отсутствия состава правонарушения.

Логвинов первым в Петербурге обжаловал штраф из-за неявки по повестки в период частичной мобилизации. Позже в суды обратились и другие горожане, оштрафованные по ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Так, один из них (Никита Журба) заявлял, что после объявления частичной мобилизации посетил военкомат дважды, однако все равно был привлечен к административной ответственности.