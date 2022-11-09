Бывшего учителя Фарбера отправили в колонию строгого режима из-за поджога военкомата

Суд в Удмуртии приговорил к трем годам и двум месяцам колонии строгого режима бывшего сельского учителя Илью Фарбера, которого признали виновным в поджоге зданий призывного пункта и военкомата в республиканском поселке Игра. Об этом сообщила объединенная пресс-служба региональных судов. 48-летнего жителя Московской области осудили по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершённое путём поджога из хулиганских побуждений).

Отмечается, что фигурант дела полностью признал вину, отказавшись от дачи показаний. Говоря о своем поступке, Фарбер сослался на желание проверить, способен ли он на бросок бутылки в военкомат. Помимо реального срока, ему достался штраф в размере 2,66 млн рублей.

Фарбера задержали на территории Удмуртии и отправили под стражу в конце мая.

Отметим, что после участившихся поджогов военкоматов по всей стране Росгвардия усилила их охрану. В сентябре представитель Генштаба заявил, что нападения на военкоматы будут приравниваться к терактам.