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Новости 15:07

Глава упраздненного Ростуризма отказалась от поста замглавы Минэкономразвития

фото ЗакС политика Глава упраздненного Ростуризма отказалась от поста замглавы Минэкономразвития

Руководительница упраздненного Ростуризма Зарина Догузова не согласилась курировать туристическое направление на посту замминистра экономического развития, передает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько. В связи с этим отвечать за отрасль в ведомстве временно будет замминистра Дмитрий Вахруков.

"Я могу подтвердить, что Зарина Валерьевна отказалась от должности. Надеюсь, что она продолжит работать в нашей сфере, как и ее коллеги", - рассказал Шпилько.

Напомним, что президент Владимир Путин ликвидировал Ростуризм 20 октября, передав его функции Минэкономразвития. После объявления частичной мобилизации Догузова активно комментировала тему возможного закрытия границ для мужчин призывного возраста.

фото: kremlin.ru


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