Суд в Петербурге отправил в СИЗО одного из фигурантов дела "барной ОПГ"

Октябрьский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и поместил в СИЗО одного из фигурантов дела "барной ОПГ" Дмитрия Куценко, который заподозрен в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и мошенничестве с использованием электронных средств платежа (ч. 4 ст. 159.3 УК), сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Кроме Куценко в деле фигурируют лица без указания имён: Абросимов, Толстокорый, Трубников, Мясникова, Цолина, Кузьмин, Е., Ф., Б., А., Т., В. и другие граждане.

Утверждается, что в августе прошлого года Куценко и Абросимов учредили между собой преступное сообщество и нашли соучастников, чьи инициалы перечислены выше. Вплоть до 31 октября текущего года все они "совершили ряд тяжких преступлений": жертвами стали посетители клубов Vice city, Noir, White Point, RS20, "Провокатор", расположенных на улице Рубинштейна. В итоге у потерпевших со счетов пропали более 6,3 млн рублей совокупно.

Днём ранее Куценко задержали после обысков. Тогда же ему предъявили обвинение.