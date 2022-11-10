ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 14:52

Полиция сорвала концерт группы Anacondaz в Екатеринбурге из-за поддержки Навального

фото ЗакС политика Полиция сорвала концерт группы Anacondaz в Екатеринбурге из-за поддержки Навального

Прокуратура Свердловской области решила объяснить суду причины, по которым был отменён июльский концерт группы Anacondaz в Екатеринбурге, пишет глава "Агоры" Павел Чиков в своём Telegram-канале.

По словам зампрокурора, исполнители ранее поддерживали Алексея Навального, выступали с критикой госвласти и военной спецоперации.

Кроме того, в полиции заявили, что "массовое мероприятие", на котором должны были выступить Anacondaz, "не было согласовано". При этом музыканты, пытающиеся оспорить сорванный концерт в суде, отметили, что "оснований отменять концерт не было, полиция превысила полномочия и отреагировала в целом неадекватно ситуации". Организаторов мероприятия превентивно уведомили о том, что никаких политических лозунгов группа со сцены скандировать не будет.

Напомним, Anacondaz судятся с властями ввиду срывов своих концертов в Екатеринбурге и Перми.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама