Профильный комитет Госдумы поддержал увеличение расходов на оборону на 130 миллиардов рублей

Комитет Госдумы по обороне одобрил ряд поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, поддержав увеличение расходов на оборону более чем на 130 миллиардов рублей в 2023 году, сообщило 10 ноября ТАСС.

Информацию об увеличении соответствующих трат озвучил глава профильного комитета депутат Андрей Картаполов. По его словам, поправками в частности предусматривается возможность "увеличить бюджетные ассигнования в 2023 году на 81 миллиард рублей с учетом установления с 1 января 2023 года новой численности военнослужащих, установленной указом президента РФ".

Также, по утверждению Картаполова, поправки предполагают выделение в следующем году дополнительных 2,9 миллиарда рублей "на содержание миротворческого контингента Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе". Кроме того, комитет одобрил увеличение бюджетных ассигнований на строительство объектов инфраструктуры военных городков и специальных военных объектов, а заодно и четырех военных госпиталей для обеспечения потребностей армии.

Сегодня же Госдума приняла в третьем чтении законы о наделении добровольцев статусом ветеранов боевых действий и об освобождении мобилизованных и ряда иных лиц от уплаты НДФЛ.