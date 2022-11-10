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Новости 15:05

Профильный комитет Госдумы поддержал увеличение расходов на оборону на 130 миллиардов рублей

фото ЗакС политика Профильный комитет Госдумы поддержал увеличение расходов на оборону на 130 миллиардов рублей

Комитет Госдумы по обороне одобрил ряд поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, поддержав увеличение расходов на оборону более чем на 130 миллиардов рублей в 2023 году, сообщило 10 ноября ТАСС.

Информацию об увеличении соответствующих трат озвучил глава профильного комитета депутат Андрей Картаполов. По его словам, поправками в частности предусматривается возможность "увеличить бюджетные ассигнования в 2023 году на 81 миллиард рублей с учетом установления с 1 января 2023 года новой численности военнослужащих, установленной указом президента РФ".

Также, по утверждению Картаполова, поправки предполагают выделение в следующем году дополнительных 2,9 миллиарда рублей "на содержание миротворческого контингента Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе". Кроме того, комитет одобрил увеличение бюджетных ассигнований на строительство объектов инфраструктуры военных городков и специальных военных объектов, а заодно и четырех военных госпиталей для обеспечения потребностей армии.

Сегодня же Госдума приняла в третьем чтении законы о наделении добровольцев статусом ветеранов боевых действий и об освобождении мобилизованных и ряда иных лиц от уплаты НДФЛ.


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