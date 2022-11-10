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Новости 18:06

Новым главредом "Комсомольской правды" может стать Олеся Носова

фото ЗакС политика Новым главредом "Комсомольской правды" может стать Олеся Носова

Исполняющая обязанности главного редактора "Комсомольской правды" Олеся Носова может избавиться от приставки "и. о." и стать полноценным руководителем редакции издания, информирует ТАСС.

Кроме того, Носова может получить должность генерального директора КП, рассказала замруководителя медиагруппы "Комсомольская правда" Анжелика Сулхаева.

"На текущий момент она исполняет обязанности главреда. Но мы уверены, что она станет на постоянной основе главным редактором. Нет оснований в этом сомневаться", - полагает Сулхаева.

Свой нынешний пост Носова заняла 16 сентября, вскоре после смерти Владимира Сунгоркина, который являлся главой КП на протяжении более 20 лет.


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