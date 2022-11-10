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Новости 18:58

Уголовное дело Ильи Яшина* поступило в суд

фото ЗакС политика Уголовное дело Ильи Яшина* поступило в суд

Уголовное дело о распространении фейков о российской армии по мотивам политической или идеологической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), возбуждённое в отношении политика Ильи Яшина*, поступило на рассмотрение в Мещанский райсуд Москвы, гласит информация на сайте инстанции.

Дата заседания пока не назначена.

Напомним, что 7 ноября столичный суд продлил срок содержания Яшина* в СИЗО до 26 ноября.

Ранее Следственный комитет отчитался о завершении расследования уголовного дела оппозиционного политика.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


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