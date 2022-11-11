Дрозденко похвалился донабором персонала на Тихвинском вагоностроительном заводе

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал 11 ноября о ситуации на Тихвинском вагоностроительном заводе. По его словам, сейчас предприятие испытывает нехватку персонала, притом что летом оно приостанавливало работу из-за падения спроса на продукцию.

"Летом из-за изменения цепочки поставок и структуры спроса в простое находились свыше пяти тысяч человек. Сейчас вагоностроительные предприятия Тихвина проводят дополнительный набор персонала: открыто 1,5 тысячи новых рабочих мест", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, заводу не хватает слесарей, водителей погрузчиков, электромонтеров, заливщиков металла и представителей других специальностей. Также Дрозденко указал на готовность завода принимать выпускников колледжей и вузов "и обучать по 70 остродефицитным специальностям".

"За последние полгода на ТВСЗ полностью заместили зависимость от "западных" поставок комплектующих", — добавил Дрозденко.

Тихвинский вагоностроительный завод простаивал этим летом в период с мая по август. В середине сентября Дрозденко выражал надежду, что предприятие вернется к полноценной работе в течение последующих двух месяцев.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко