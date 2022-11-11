Депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за повторное нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду

Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) предложили ввести уголовное наказание за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ, рассказало 11 ноября РИА "Новости" со ссылкой на документ. Инициатива оформлена в виде поправки ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционной ориентации.

По мысли авторов, в случае, если пропагандой нетрадиционных отношений занимаются лица, подвергнутые административному взысканию за аналогичное деяние, то в этом случае их следует наказывать лишением свободы сроком до одного года. В качестве альтернативы заключению они предлагают исправительные или принудительные работы сроком до года или арест сроком до трех месяцев, указало РИА "Новости".

Максимальное наказание за повторное нарушение запрета ЛГБТ-пропаганды, сделанное с использованием СМИ или интернета, должно составить два года лишения свободы. Также за это предлагают наказывать исправительными или принудительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до четырех месяцев.

Ранее депутат Лантратова представила свои поправки ко второму чтению законопроекта, суть которых сводится к запрету ЛГБТ-пропаганды в компьютерных играх. Позже она перечислила примеры таких игр.