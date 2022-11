Лантратова перечислила видеоигры с ЛГБТ-персонажами

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с "Газетой.Ru" перечислила компьютерные игры, в которых "есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы". Интерес парламентария к подобным играм обусловлен подготовленными ей поправками к законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, касающимися непосредственно запрета видеоигр с пропагандой ЛГБТ.

"Assassin's Creed, Assassin's Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Rogue, Assassin's Creed: Syndicate, Assassin's Creed Odyssey, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age: Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, The Last of Us: Part 2, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и другие. Во всех этих играх есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы", — проявила свою осведомленность Лантратова.

Отдельное недовольство депутата вызвала "любимая многими девочками игра" The Sims 3. "У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей!" — перечислила депутат, добавив, что порой к персонажу игры "могут пристать с поцелуями люди одного с ним пола".

"То есть ребенку, который играет в это, такое поведение демонстрируют как норму, и дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений", — пришла к выводу депутат.

При этом Лантратова не увидела необходимости запрещать подросткам прохождение игр за персонажей противоположного пола. "Нет, это запрещать не надо, — высказалась она. — Речь идет именно о пропаганде нетрадиционных отношений, когда их подают как норму, нечто привлекательное".

Сегодня стало известно о подготовленных Лантратовой поправках ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, предусматривающих административную ответственность за пропаганду ЛГБТ, а также жестокости и насилия в видеоиграх.