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Новости 15:48

В комблаге сообщили о количестве упавших в течение ветреных выходных деревьев

фото ЗакС политика В комблаге сообщили о количестве упавших в течение ветреных выходных деревьев

Петербургский комитет по благоустройству привёл статистику по количеству деревьев, поваленных в результате сильного ветра, гулявшего по городу в течение суток на выходных, сообщается в паблике ведомства во "ВКонтакте".

Существенного урона разгулявшаяся стихия Северной столице не причинила. За два дня петербуржцы уведомили комблаг о пяти сломавшихся деревьях. Одно из них вчера оперативно убрали с проезжей части на улице Дегтярева. Ещё два упавших ствола обнаружили в парке Александрино, один на Дороге на Каменку и, наконец, на улице Композиторов на тротуар свалилась ива.

Также порывистый ветер не оставлял в покое дорожные знаки и пластиковые ограждения. Петербуржцы сообщили о девяти таких случаях, позвонив по телефону дежурной службы.

Напомним также, ранее главный синоптик Петербурга поведал, когда в городе может пойти снег.


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