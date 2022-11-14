МИД отрицает госпитализацию Лаврова на саммите G20

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что сообщения о госпитализации главы ведомства Сергея Лаврова на саммите G20 в Бали не соответствуют действительности. Сообщение об этом она опубликовала 14 ноября в своем Telegram-канале.

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков", — написала Захарова.

Вскоре после этого в канале Захаровой появилась полутораминутная видеозапись с комментарием самого Лаврова, сидящего в футболке и шортах за столиком с документами. "Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике", — заявил министр по поводу слухов об ухудшении своего здоровья.

О том, что Лавров был отправлен в больницу по прибытии на саммит, сообщило 14 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на индонезийских должностных лиц.

О том, что президент Владимир Путин не намерен ехать на саммит G20, стало известно на прошлой неделе. Как выяснилось позднее, вместо него встать во главе российской делегации доверили Лаврову.

Фото: скриншот видеозаписи в Telegram-канале Марии Захаровой