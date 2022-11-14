ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:15

Журналистке Пономаренко смягчили меру пресечения по делу о фейках

фото ЗакС политика Журналистке Пономаренко смягчили меру пресечения по делу о фейках

Ленинский районный суд Барнаула выпустил из СИЗО корреспондентку RusNews Марию Пономаренко, обвиняемую в распространении недостоверных сведений об использовании Вооруженных сил России (ст. 207.3 УК РФ), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Сергей Подольский. 

Вместо заключения под стражу журналистке назначили домашний арест. В СИЗО она находилась с апреля. Дело в отношении Пономаренко возбудили в Алтайском крае. Поводом стал пост в Telegram-канале, посвященный разрушенному драмтеатру в Мариуполе.

Корреспондентку задержали в Петербурге и там же отправили под арест, однако впоследствии этапировали в Барнаул. Редакция RusNews сообщала, что в заключении Пономаренко не получала необходимую медицинскую помощь. Ленинский суд уже начал рассматривать ее дело по существу.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама