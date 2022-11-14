Журналистке Пономаренко смягчили меру пресечения по делу о фейках

Ленинский районный суд Барнаула выпустил из СИЗО корреспондентку RusNews Марию Пономаренко, обвиняемую в распространении недостоверных сведений об использовании Вооруженных сил России (ст. 207.3 УК РФ), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Сергей Подольский.

Вместо заключения под стражу журналистке назначили домашний арест. В СИЗО она находилась с апреля. Дело в отношении Пономаренко возбудили в Алтайском крае. Поводом стал пост в Telegram-канале, посвященный разрушенному драмтеатру в Мариуполе.

Корреспондентку задержали в Петербурге и там же отправили под арест, однако впоследствии этапировали в Барнаул. Редакция RusNews сообщала, что в заключении Пономаренко не получала необходимую медицинскую помощь. Ленинский суд уже начал рассматривать ее дело по существу.