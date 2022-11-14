КИО выиграл суд у одного из подрядчиков, претендовавшего на реконструкцию Конюшенного ведомства

В Петербурге завершился пятимесячный судебный спор между зарегистрированной в Ленобласти компанией "БИМС" и комитетом имущественных отношений, пишет "Деловой Петербург". В Арбитражном суде компания добивалась отмены результатов аукциона на право аренды и реконструкции Конюшенного ведомства из-за того, что ее заявку на участие в торгах отклонили. В результате иск ООО "БИМС" не был удовлетворен.

Для города это не единственная тяжба, связанная с историческим памятником на Мойке. Заседания по двум искам других несостоявшихся подрядчиков (АО "Футуро" и АО "Альфа") пройдут в ближайшие дни.

Напомним, что контракт на право аренды Конюшенного ведомства в рамках программы "Рубль за метр" достался столичной компании "Бахчасарай". На время судебных разбирательств ей запретили проводить в здании какие-либо работы. В конце октября суд подтвердил законность охранного обязательства по Конюшенному ведомству.