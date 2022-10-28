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Новости 17:46

Суд подтвердил законность охранного обязательства по Конюшенному ведомству

фото ЗакС политика Суд подтвердил законность охранного обязательства по Конюшенному ведомству

Куйбышевский районный суд Петербурга в споре вокруг реконструкции здания Конюшенного ведомства занял сторону КГИОП и отказал истцу, который требовал признать незаконным выданное комитетом охранное обязательство. В частности, заявителя не устроило то, что комитет в своем документе не перечислил конкретные работы, которые требуется исполнить.

"Действующее законодательство не требует описания в охранном обязательстве конкретных проектных решений по ремонту и реставрации", - говорится на сайте КГИОП.

Напомним, что в июле суд запретил ООО "Бахчисарай", получившему контракт по программе "Рубль за метр", проводить реконструкцию памятника с трехсотлетней историей. Тем самым была удовлетворена жалоба компании, проигравшей "Бахчисараю" на торгах.


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