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Суд в Петербурге запретил ООО "Бахчасарай" проводить реконструкцию Конюшенного ведомства

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил ООО "Бахчасарай" проводить реконструкцию Конюшенного ведомства

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил проведение работ в здании Конюшенного ведомства и ввел обеспечительные меры по жалобе ООО "БИМС", сообщил 18 июля "Коммерсантъ". Ранее право на аренду исторической постройки выиграло на торгах московское ООО "Бахчасарай".

Несогласие с итогами конкурса заставило ООО "БИМС" обратиться в суд. Компания пыталась участвовать в конкурсе на право аренды Конюшенного ведомства, однако ее сняли с участия в торгах по решению организатора. Теперь же в исковом заявлении фирма заявила, что старт реконструкции памятника до завершения судебных разбирательств способен привести к ущербу в виде неполученной прибыли, пишет "Коммерсантъ".

По информации издания, помимо БИМС, пересмотра итога торгов добиваются в суде АО "Альфа" и АО "Футуро". Ранее все три компании пожаловались на аукцион в петербургское управление Федеральной антимонопольной службы, но там им отказали в удовлетворении требований.

В итоге к аукциону были допущены только две компании — ООО "СПб развитие" и ООО "Бахчасарай", которые СМИ связывали с именем предпринимателя Года Нисанова. Победителем вышло ООО "Бахчасарай", которое получило право на аренду здания по программе "Рубль за метр". В середине июня Фонд имущества Петербурга подписал с компанией соответствующий контракт.


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