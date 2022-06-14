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Новости 14 июня, 18:15

Петербург подписал с инвестором контракт об аренде Конюшенного ведомства

фото ЗакС политика Петербург подписал с инвестором контракт об аренде Конюшенного ведомства

Фонд имущества Петербурга заключил с ООО "БахчаСарай" контракт о передаче Конюшенного ведомства в аренду по программе "Аренда памятника за 1 рубль", сообщил 14 июня "Деловой Петербург".

В пресс-службе Фонда имущества отметили, что арендная плата за объект общей площадью 13511,4 квадратных метров в результате торгов составила более 3,3 миллиона рублей в месяц. Сами торги состоялись 30 мая, в них приняли участие ООО "БахчаСарай" и ООО СПб Развитие". Как писали СМИ, оба конкурента оказались связаны с именем столичного девелопера Года Нисанова (сам он свою причастность к компаниям отрицал).

От участия в торгах были отстранены четыре компании, после чего одна из них, ООО "Альфа", попыталась опротестовать итоги, но безрезультатно. 7 июня стало известно об отказе петербургского УФАС отменить результаты.

Согласно условиям заключенного договора по программе "Аренда памятника за 1 рубль", ООО "БахчаСарай" обязуется в течение семи лет провести реставрационные и ремонтные работы. После этого компания сможет перейти к выплатам аренды по льготной ставке из расчета один рубль за один квадратный метр площади объекта.


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