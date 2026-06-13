"Живой город" озаботился судьбой мемориала ВОВ у Фольгопрокатного завода

Градозащитники из движения "Живой город" обратили внимание на демонтаж мемориал участникам Великой Отечественной войны у здания Фольгопрокатного завода на Матисовом острове. Они обратились в администрацию Адмиралтейского района с просьбой предоставить информацию о дальнейшей судьбе монумента.

"Написали запрос в районную администрацию, есть ли у них информация о судьбе мемориальных досок, будут ли они установлены где-то на новом месте", — написали представители объединения "Живой город" в соцсетях 13 июня.

Мемориал в честь рабочих Фольгопрокатного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, убрали с территории предприятия на Перевозной улице. Помимо него сотрудники профильных служб вырубили ели на прилегающей территории, сообщил собеседник объединения.

Монумент представлял собой стену с памятными табличками и находился в промышленном корпусе, который власти решили снести. Судя по фотографиям, прикрепленным к публикации участников объединения, на одной из табличек были выгравированы имена 32 рабочих завода, которые погибли на фронте. На другой указали 32 сотрудников предприятия, трудившихся в Ленинграде в период блокады.

В октябре 2025 года власти Петербурга начали демонтировать промышленные корпуса, которые относились к постройкам Франко-русских заводов конца XIX века. Предприятия занимались производством судовых машин, паровых котлов, труб, насосов и двигателей. На месте зданий планируют построить жилой комплекс.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру