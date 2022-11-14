У депутатов ЗакСа возникли вопросы к единой квитанции

На заседании комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Законодательного собрания Петербурга 14 ноября обсудили введение единого платёжного документа (ЕПД) по оплате услуг ЖКХ, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. О новой квитанции депутатам рассказали заместитель председателя жилищного комитета Роман Канивцов и генеральный директор АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" Денис Шабарин.

Последний сообщил об основных моментах введения единой квитанции. В частности, Шабарин рассказал, что по единой квитанции можно будет оплатить отдельные строки, появится возможность делать это в любом офисе компании и другое. Глава "Петроэлектросбыта" сообщил, что начнут вводить новую квитанцию с января 2023 года. Сначала планируется опробовать ее на отдельных территориях, которые объединены управляющей компанией, а закончить введение ЕПД планируется до конца 2024 года.

Депутаты задали несколько уточняющих вопросов. Некоторые парламентарии скептически отнеслись к предстоящей работе, так как не все платежи будут включены в единую квитанцию. Шабарин на это заявил, что создание рассчетного центра - сложная и дорогостоящая работа, для поставщиков услуг дешевле передать это другой компании.

⁃ Мы надеемся, что будет лучше всем: и поставщикам, и жителям, - сказал гендиректор "Петроэлестросбыта".

Он добавил, что надеется на присоединение к ним других поставщиков, которые пока решили направлять петербуржцам отдельные квитанции. Единому центру надо дать время показать, что с ними лучше делать, считает Шабарин.

Напомним, единую квитанцию презентовали в начале сентября. Тогда председатель жилищного комитета Олег Зотов уточнил, что при каких-либо затруднениях использование единой квитанции могут отложить на год до лета 2024 года.

София Саттарова