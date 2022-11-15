Владелец здания сгоревшего костромского кафе обжаловал свой арест

Депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев обжаловал свой арест по делу о пожаре в кафе "Полигон", сообщило 15 ноября РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

"Зарегистрирована апелляционная жалоба Ихтияра Мирзоева на постановление Басманного районного суда Москвы от 10 ноября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — привело агентство слова своей собеседницы в суде.

В соответствии с решением суда, на прошлой неделе Мирзоев был отправлен под стражу до 5 января 2023 года. Ему предъявлено обвинение по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ). До этого "Единая Россия" приостановила его членство в партии, сославшись на личную просьбу депутата.

Пожар в "Полигоне" произошел в ночь на 5 ноября. В результате инцидента погибли 13 человек.