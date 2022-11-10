Суд в Москве арестовал единоросса Мирзоева, владеющего зданием сгоревшего костромского клуба

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для депутата Костромской областной думы от "Единой России" Ихтияра Мирзоева по делу о пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, сообщило 10 ноября РИА "Новости". Решением суда единоросс отправлен под стражу до 5 января 2023 года.

"Суд избрал в отношении Мирзоева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.

Мирзоев владеет зданием, в котором располагалось кафе. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Наказание по этой статье предполагает принудительные работы сроком до пяти лет или же лишение свободы сроком до семи лет.

Пожар в "Полигоне" произошел в ночь на 5 ноября, в результате инцидента погибли 13 человек. Суд отправил под арест предполагаемого виновника и организатора работы заведения. Позже "Единая Россия" заявила о приостановке членства Мирзоева якобы в связи с его личной просьбой.