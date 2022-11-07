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Новости 20:11

"Единая Россия" приостановила членство костромского депутата, владеющего зданием сгоревшего клуба "Полигон"

фото ЗакС политика "Единая Россия" приостановила членство костромского депутата, владеющего зданием сгоревшего клуба "Полигон"

Президиум генсовета "Единой России" приостановил членство депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева, сообщила пресс-служба партии 7 ноября. Парламентарию принадлежит здание сгоревшего ночного клуба "Полигон", при пожаре в котором погибли 13 человек и еще девять пострадали.

Как сообщается, решение о приостановке членства было принято по решению партийной комиссии по этике и в соответствии с личной просьбой самого Мирзоева. "Решение президиум генсовета принял на основании рекомендации комиссии "Единой России" по этике, с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса. Также было принято во внимание личное заявление Ихтияра Мирзоева с просьбой о приостановке членства", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Единая Россия. Официально".

Сегодня же губернатор Костромской области Сергей Ситников анонсировал в своем Telegram-канале единовременные выплаты по 100 тысяч рублей за каждого погибшего при пожаре.

Пожар в "Полигоне" произошел в ночь на 5 ноября, на следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности гибель двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Организатор работы клуба и вероятный виновник пожара отправлены судом под стражу до 4 и 5 января 2023 года соответственно.


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