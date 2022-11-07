"Единая Россия" приостановила членство костромского депутата, владеющего зданием сгоревшего клуба "Полигон"

Президиум генсовета "Единой России" приостановил членство депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева, сообщила пресс-служба партии 7 ноября. Парламентарию принадлежит здание сгоревшего ночного клуба "Полигон", при пожаре в котором погибли 13 человек и еще девять пострадали.

Как сообщается, решение о приостановке членства было принято по решению партийной комиссии по этике и в соответствии с личной просьбой самого Мирзоева. "Решение президиум генсовета принял на основании рекомендации комиссии "Единой России" по этике, с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса. Также было принято во внимание личное заявление Ихтияра Мирзоева с просьбой о приостановке членства", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Единая Россия. Официально".

Сегодня же губернатор Костромской области Сергей Ситников анонсировал в своем Telegram-канале единовременные выплаты по 100 тысяч рублей за каждого погибшего при пожаре.

Пожар в "Полигоне" произошел в ночь на 5 ноября, на следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности гибель двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Организатор работы клуба и вероятный виновник пожара отправлены судом под стражу до 4 и 5 января 2023 года соответственно.