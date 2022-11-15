Милонов пожаловался Набиуллиной на проблемы с работой банковских карт в зоне СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов поведал в своем Telegram-канале о том, что обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной из-за проблем с банковским обслуживанием в зоне спецоперации. На такой шаг парламентария сподвигли "многочисленные просьбы военнослужащих", объяснил он 15 ноября.

"В частности, речь идёт о том, что бойцы не имеют возможности воспользоваться принадлежащими им денежными средствами на банковских счетах и услугами банков", — уточнил Милонов. По его словам, в зоне СВО наблюдается проблема с использованием push-уведомлений при операциях по картам.

Для решения проблемы Милонов обратился к Набиуллиной с просьбой "дать поручение изучить возможные варианты их решения и рекомендовать банкам принять необходимые меры в кратчайшие сроки".

На прошлой неделе Милонов обратился к главе Минфина Антону Силуанову с предложением запретить выдачу ипотечных кредитов гражданам с задолженностью по алиментам. До этого он жаловался в прокуратуру Пермского края из-за "Бала сатаны".