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Новости 13:40

В Кремле заявили, что Херсон остается столицей российского региона

фото ЗакС политика В Кремле заявили, что Херсон остается столицей российского региона

Херсон остается столицей Херсонской области, никаких иных решений на этот счет не принималось, заявил 15 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

"Каких-либо иных решений не принималось", — приводит слова представителя Кремля РИА "Новости".

Также Песков высказался относительно восстановления инфраструктуры, разрушенной в ходе спецоперации на Украине. По его словам, на новых территориях России оно уже ведется, в то время как об аналогичных работах на Украине "речи не идет".

На прошлой неделе Песков говорил о невозможности изменения статуса Херсонской области как региона России, апеллируя при этом к Конституции. Подобный комментарий прозвучал после решения главы Минобороны Сергея Шойгу отвести войска на левый берег Днепра.


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