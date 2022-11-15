Горизбирком объявил набор в Молодежную избирательную комиссию

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 15 ноября объявила прием предложений в состав Молодежной избирательной комиссии. Трансляция собрания шла в группе Горизбиркома в социальной сети "ВКонтакте".

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин сообщил, что выдвинуть своих представителей в члены комиссии смогут политические партии, вузы, молодежные и другие организации. Прием предложений начнется с момента опубликования решения ГИК и продлится 60 дней, рассказал член городской комиссии Юрий Кузьмин. Мейксин уточнил, что объявление должно быть опубликовано 15 ноября, а завершится период выдвижения в начале января.

Кузьмин сообщил, что решение о включении человека в Молодежную комиссию будет принимать специальная рабочая группа. Претенденту в члены избиркома придется пройти собеседование, а также тестирование или эссе, уточнил Кузьмин.

Напомним, решение о создании Молодежного избиркома принято весной 2022 года. Орган будет консультативным, а войдет в него 14 человек.

София Саттарова