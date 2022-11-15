Бельский поднялся на второе место в рейтинге самых медийных глав региональных парламентов

Мониторинговая компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг упоминаемости в СМИ спикеров законодательных органов регионального уровня. По результатам октября лидерство сохранил за собой Владимир Константинов из Крыма, второе место досталось петербуржцу Александру Бельскому, а замкнул тройку самых медийных глав парламентов Денис Мирошниченко из вновь присоединенной Луганской народной республики.

По сравнению с сентябрем Бельский поднялся на одну строчку. Высокую позицию ему обеспечило выступление, посвященное возможным срокам завершения частичной мобилизации. Кроме того, на рейтинг повлияло посещение одного из мобилизационных пунктов, личный прием граждан в МО "Пискаревка" и рассказ о работе депутатов, занятых проблемой вышек мобильной связи.