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Новости 17:15

Бельский поднялся на второе место в рейтинге самых медийных глав региональных парламентов

фото ЗакС политика Бельский поднялся на второе место в рейтинге самых медийных глав региональных парламентов

Мониторинговая компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг упоминаемости в СМИ спикеров законодательных органов регионального уровня. По результатам октября лидерство сохранил за собой Владимир Константинов из Крыма, второе место досталось петербуржцу Александру Бельскому, а замкнул тройку самых медийных глав парламентов Денис Мирошниченко из вновь присоединенной Луганской народной республики.

По сравнению с сентябрем Бельский поднялся на одну строчку. Высокую позицию ему обеспечило выступление, посвященное возможным срокам завершения частичной мобилизации. Кроме того, на рейтинг повлияло посещение одного из мобилизационных пунктов, личный прием граждан в МО "Пискаревка" и рассказ о работе депутатов, занятых проблемой вышек мобильной связи.


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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