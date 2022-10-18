ЗакС и очень резонансная трибуна

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Повысили зарплаты себе и чиновникам, разрешили принимать Генплан без публичных слушаний, убрали из закона о спорте слова о соцподдержке спортсменов. Рассказываем, как депутаты ЗакСа провели очередное заседание 18 октября.

В повестку дня снова попал вопрос о вышках операторов сотовой связи. 4G- и 5G-антенны городские парламентарии обсуждают в важнейшие для страны моменты. Вскоре после начала спецоперации и введения западных санкций они собрали рабочую группу по этому вопросу. В день объявления мобилизации - приняли за основу проект обращения к премьеру Михаилу Мишустину. В нем депутаты попросили усилить контроль за установкой сотовых мачт. Теперь вот приняли этот документ окончательно.

Впрочем, судя по атмосфере вокруг заседаний рабочей группы, общественный интерес к проблеме высок. Граждан, обеспокоенных вопросами безопасности сотовых вышек и законности их размещения вблизи жилых домов и рекреационных зон, оказалось достаточно много. Председатель городского парламента Александр Бельский заверил всех неравнодушных, что работа еще не завершена.

- Мы хотим сделать тепловую карту по вышкам, чтобы люди понимали, где находятся вышки, - сказал Бельский на брифинге.

ЗакС поправил собственный регламент. Депутаты разрешили себе утверждать Генплан, прошедший не через очные публичные слушания, а через виртуальные общественные обсуждения. Обсуждения эти прошли летом, а документы, позволяющие не обсуждать вживую градостроительные вопросы приняли еще в пандемию, а затем несколько раз продлевали.

Тем не менее, поправки в регламент заставили представителей оппозиционных фракций возмутиться.

- Нежелание вовремя услышать голос граждан потом оборачивается серьезными ошибками в принятии решений. Как с реновацией и не только с ней, - напомнил депутат "Яблока" Борис Вишневский.

- Продолжая легализовывать возможность замены очных слушаний интернет-обсуждениями, мы и дальше сужаем возможности диалога между горожанами и властью, - поддержала Марина Шишкина из "Справедливой России - За правду".

Хотя общественные обсуждения проекта Генплана уже давно состоялись, в кулуарах Мариинского дворца еще долго обсуждали, можно ли их устраивать вместо публичных слушаний или нельзя. Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник, например, в разговоре с журналистами выразил уверенность, что "обсуждение Генплана не пройдет без участия горожан".

Еще одной заметной темой стали поправки в закон Петербурга об основах политики в области физической культуры и спорта. При рассмотрении этого вопроса в словесном поединке сошлись борец-единоросс Антон Соловьев и бегун из "Новых людей" Дмитрий Павлов.

Соловьев подготовил и внес поправки. Он объяснил, что закон нужно довести до ума в соответствии с федеральными требованиями и что времени на раскачку нет - в комитете по физкультуре и спорту уже ждут принятия документа. Павлов заметил, что из новой редакции закона исчезло положение, наделяющее Смольный возможностью устанавливать дополнительные меры социальной поддержки спортсменов и тренеров. Соловьев согласился, что это очень важное полномочие и заверил всех, что оно в будущем будет предусмотрено Социальным кодексом.

Павлова такое обещание не успокоило. Он заметил, что поощрения для спортсменов в Петербурге и так ниже, чем в ряде других регионов страны. На его сторону встал футболист Бельский.

- Надо взять на контроль эту ситуацию. У нас не должны остаться без оплаты наши спортсмены, - попросил спикер.

Документ, впрочем, все равно приняли. Но решили перенести крайний срок приема поправок - с 21 октября на 31 октября.

- На мой взгляд, сначала нужно принять Социальный кодекс, чтобы спортсмены не потеряли свою зарплату, - позже прокомментировал ситуацию Павлов.

Соловьев вскоре заявил, что спортсменов в обиду не даст и начнет работать над поправками в Социальный кодекс уже в ближайшее время.

- Хочу снизить градус накала и всех успокоить. Мы понимаем проблему и уже на пути решения. Спортсменов в обиду не дадим, - пообещал единоросс.

Не прошло и полгода, как депутаты снова приняли законопроект о повышении зарплат, своих и чиновничьих. Расчетную единицу, из которой формируется доход служащих, решили поднять на 8% перед принятием городского бюджета. Инициативу внес губернатор Александр Беглов. Как это часто бывает с разного рода деликатными вопросами, в повестку его включили с голоса и оставили под конец заседания.

Представитель губернатора Константин Сухенко объяснил, что повышение затронет порядка 10 тысяч государственных и муниципальных служащих, у многих из которых заработные платы небольшие. Однако некоторые депутаты обратили внимание, что доходы простых горожан снижаются.

- Падают доходы у граждан. Не вызовет ли это повышение дополнительную социальную напряженность в общественности? Как у нас обстоит с повышением средней заработной платы? - поинтересовалась единоросс Наталия Астахова, позже поддержавшая законопроект.

Сухенко ответил, что у города есть возможности поддерживать разные группы населения, а не только чиновников. После этого он попросил "не раскручивать" эту тему.

- Если мы не будем эту тему сами раскручивать, потому что у нас в этом зале публичная трибуна, очень резонансная трибуна... Если мы сами не будем раскручивать эту тему, то, на мой взгляд, мы вправе заботиться о разных категориях граждан, включая госслужащих. Еще раз подчеркну, у нас самая резонансная часть госслужащих - это верхний уровень управления. Это не все работники государственного и муниципального управления, а мы сейчас говорим обо всех, - заявил представитель губернатора.

Александр Шишлов из "Яблока" попросил озвучить медианную зарплату госслужащего в Петербурге и среднестатистического горожанина. Сухенко пообещал, что подготовится и представит такие данные.

Против принятия законопроекта проголосовали шесть парламентариев. Депутат Алексей Зинчук сообщил ЗАКС.Ру, что пятеро из них - представители фракции КПРФ. Шестой - Дмитрий Павлов из "Новых людей".

Сам Зинчук не против улучшения материального состояния рядовых госслужащих, но считает, что руководителям органов власти и депутатам зарплаты поднимают "чересчур часто".

















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников