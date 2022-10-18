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ЗакС и очень резонансная трибуна

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Руфото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Повысили зарплаты себе и чиновникам, разрешили принимать Генплан без публичных слушаний, убрали из закона о спорте слова о соцподдержке спортсменов. Рассказываем, как депутаты ЗакСа провели очередное заседание 18 октября.

В повестку дня снова попал вопрос о вышках операторов сотовой связи. 4G- и 5G-антенны городские парламентарии обсуждают в важнейшие для страны моменты. Вскоре после начала спецоперации и введения западных санкций они собрали рабочую группу по этому вопросу. В день объявления мобилизации - приняли за основу проект обращения к премьеру Михаилу Мишустину. В нем депутаты попросили усилить контроль за установкой сотовых мачт. Теперь вот приняли этот документ окончательно. 

Впрочем, судя по атмосфере вокруг заседаний рабочей группы, общественный интерес к проблеме высок. Граждан, обеспокоенных вопросами безопасности сотовых вышек и законности их размещения вблизи жилых домов и рекреационных зон, оказалось достаточно много. Председатель городского парламента Александр Бельский заверил всех неравнодушных, что работа еще не завершена.

- Мы хотим сделать тепловую карту по вышкам, чтобы люди понимали, где находятся вышки, - сказал Бельский на брифинге.

ЗакС поправил собственный регламент. Депутаты разрешили себе утверждать Генплан, прошедший не через очные публичные слушания, а через виртуальные общественные обсуждения. Обсуждения эти прошли летом, а документы, позволяющие не обсуждать вживую градостроительные вопросы приняли еще в пандемию, а затем несколько раз продлевали. 

Тем не менее, поправки в регламент заставили представителей оппозиционных фракций возмутиться.

- Нежелание вовремя услышать голос граждан потом оборачивается серьезными ошибками в принятии решений. Как с реновацией и не только с ней, - напомнил депутат "Яблока" Борис Вишневский.

- Продолжая легализовывать возможность замены очных слушаний интернет-обсуждениями, мы и дальше сужаем возможности диалога между горожанами и властью, - поддержала Марина Шишкина из "Справедливой России - За правду".  

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Хотя общественные обсуждения проекта Генплана уже давно состоялись, в кулуарах Мариинского дворца еще долго обсуждали, можно ли их устраивать вместо публичных слушаний или нельзя. Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник, например, в разговоре с журналистами выразил уверенность, что "обсуждение Генплана не пройдет без участия горожан".

Еще одной заметной темой стали поправки в закон Петербурга об основах политики в области физической культуры и спорта. При рассмотрении этого вопроса в словесном поединке сошлись борец-единоросс Антон Соловьев и бегун из "Новых людей" Дмитрий Павлов

Соловьев подготовил и внес поправки. Он объяснил, что закон нужно довести до ума в соответствии с федеральными требованиями и что времени на раскачку нет - в комитете по физкультуре и спорту уже ждут принятия документа. Павлов заметил, что из новой редакции закона исчезло положение, наделяющее Смольный возможностью устанавливать дополнительные меры социальной поддержки спортсменов и тренеров. Соловьев согласился, что это очень важное полномочие и заверил всех, что оно в будущем будет предусмотрено Социальным кодексом. 

Павлова такое обещание не успокоило. Он заметил, что поощрения для спортсменов в Петербурге и так ниже, чем в ряде других регионов страны. На его сторону встал футболист Бельский.

- Надо взять на контроль эту ситуацию. У нас не должны остаться без оплаты наши спортсмены, - попросил спикер.

Документ, впрочем, все равно приняли. Но решили перенести крайний срок приема поправок - с 21 октября на 31 октября.

- На мой взгляд, сначала нужно принять Социальный кодекс, чтобы спортсмены не потеряли свою зарплату, - позже прокомментировал ситуацию Павлов.

Соловьев вскоре заявил, что спортсменов в обиду не даст и начнет работать над поправками в Социальный кодекс уже в ближайшее время.

- Хочу снизить градус накала и всех успокоить. Мы понимаем проблему и уже на пути решения. Спортсменов в обиду не дадим, - пообещал единоросс.

Не прошло и полгода, как депутаты снова приняли законопроект о повышении зарплат, своих и чиновничьих. Расчетную единицу, из которой формируется доход служащих, решили поднять на 8% перед принятием городского бюджета. Инициативу внес губернатор Александр Беглов. Как это часто бывает с разного рода деликатными вопросами, в повестку его включили с голоса и оставили под конец заседания.

Представитель губернатора Константин Сухенко объяснил, что повышение затронет порядка 10 тысяч государственных и муниципальных служащих, у многих из которых заработные платы небольшие. Однако некоторые депутаты обратили внимание, что доходы простых горожан снижаются.

- Падают доходы у граждан. Не вызовет ли это повышение дополнительную социальную напряженность в общественности? Как у нас обстоит с повышением средней заработной платы? - поинтересовалась единоросс Наталия Астахова, позже поддержавшая законопроект.

Сухенко ответил, что у города есть возможности поддерживать разные группы населения, а не только чиновников. После этого он попросил "не раскручивать" эту тему.

- Если мы не будем эту тему сами раскручивать, потому что у нас в этом зале публичная трибуна, очень резонансная трибуна... Если мы сами не будем раскручивать эту тему, то, на мой взгляд, мы вправе заботиться о разных категориях граждан, включая госслужащих. Еще раз подчеркну, у нас самая резонансная часть госслужащих - это верхний уровень управления. Это не все работники государственного и муниципального управления, а мы сейчас говорим обо всех, - заявил представитель губернатора.

Александр Шишлов из "Яблока" попросил озвучить медианную зарплату госслужащего в Петербурге и среднестатистического горожанина. Сухенко пообещал, что подготовится и представит такие данные. 

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Против принятия законопроекта проголосовали шесть парламентариев. Депутат Алексей Зинчук сообщил ЗАКС.Ру, что пятеро из них - представители фракции КПРФ. Шестой - Дмитрий Павлов из "Новых людей".

Сам Зинчук не против улучшения материального состояния рядовых госслужащих, но считает, что руководителям органов власти и депутатам зарплаты поднимают "чересчур часто".

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Астахова Наталия Владимировна 
Бельский Александр Николаевич 
Вишневский Борис Лазаревич 
Зинчук Алексей Валерьевич 
Крупник Павел Анатольевич 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Соловьев Антон Владимирович 
Сухенко Константин Эдуардович
Шишкина Марина Анатольевна 
Шишлов Александр Владимирович 

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