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Муниципал 10:09

Глава и жители Владимирского округа устроили рейд в "Угрюмочную"

фото ЗакС политика Глава и жители Владимирского округа устроили рейд в "Угрюмочную"

В ночь на 16 ноября полицейские изъяли четыре коробки с алкоголем из бара "Угрюмочная" на улице Рубинштейна, сообщили ЗАКС.Ру в муниципалитете Владимирского округа. Сотрудники МВД явились заведения после главы муниципального образования Дениса Тихоненко и местных жителей.

Они зафиксировали, что в баре нет кассового аппарата, а работники заведения не смогли предоставить лицензию на продажу спиртного. 

"Мы совместно с жителями будем добиваться прекращения криминальной деятельности баров на улице Рубинштейна", - пообещал Тихоненко.

Напомним, представители Владимирского округа устроили рейд в "Угрюмочную" не в первый раз. Бар уже закрывали по их инициативе, но заведение возобновляло свою работу. В начале ноября силовики устроили обыски в заведениях на улице Рубинштейна в рамках уголовного дела "барного ОПГ". После них несколько человек отправили в СИЗО.

Фото Надежды Раджаповой


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